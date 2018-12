Na última terça-feira, dia 04, a Rádio Aliança noticiou que o município de Presidente Castello Branco ficaria sem o atendimento de saque e depósito do Banco do Brasil a partir de 2019. A informação foi dada pela Associação Empresarial do município, a ACIC, e preocupou a população e o comércio local. Nesta sexta-feira, dia 07, em contato com o Jornalismo da Aliança, o Banco do Brasil informou que voltou atrás da decisão e vai manter o serviço no município.

Os saques e depósitos são feitos na Agência dos Correios em Presidente Castello Branco e serão mantidos no local. De acordo com informações do Banco do Brasil, a instituição entendeu a dificuldade dos moradores e comerciantes, que teriam que sair da cidade para sacar e fazer depósitos.

O presidente da ACIC, Laércio da Silva, comemora a decisão. “É uma ótima notícia, temos que manter esse atendimento aqui. Se os moradores precisarem sair do município para sacar, por exemplo, além do transtorno e gastos, nosso comércio perderia com isso. As pessoas acabam comprando no município onde sacaram”, argumenta ele. “Depois que a população ficou sabendo que o atendimento nos Correios seria desativado, muita gente nos procurou, fez contato com o Banco, ou seja, são serviços essenciais aqui. Que bom que o Banco do Brasil conseguiu rever a situação”, ressalta da Silva.

Situação do Banco do Brasil em Presidente Castello Branco:

Os moradores deixaram de contar com o atendimento completo na agência do Banco do Brasil há dois anos, depois que ela foi assaltada. A Agência ainda mantém servidores e são realizados encaminhamentos de financiamentos e demais serviços. Dois terminais foram instalados depois do assalto, porém, não permitem saques e nem depósitos.