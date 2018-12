Presidente Castello Branco ficará sem atendimento do Banco do Brasil em 2019

A notícia de que o Banco do Brasil vai encerrar de vez as atividades de saque e depósito em Presidente Castello Branco preocupa os gestores e o comércio. Atualmente os serviços do Banco são feitos na Agência dos Correios do município, mas serão encerrados a partir do dia 02 de janeiro. A informação foi confirmada na manhã desta terça-feira, pela Associação Empresarial de Presidente Castello Branco, a ACIC.

Os moradores deixaram de contar com o atendimento completo do Banco do Brasil há dois anos, depois que a Agência local foi assaltada. Ainda são realizados encaminhamentos de financiamentos e demais serviços. Dois terminais até foram instalados, porém, não permitem pagamentos de boletos, saques e nem depósitos. Estes serviços são feitos nos Correios, mas somente até o final deste ano. “A Agência aqui dos Correios já foi informada de que em 2019 não fará mais este tipo de serviço, ou seja, não haverá mais a parceria com o Banco do Brasil. Isso não é só aqui em Castello, mas a situação ficará complicada. Quem tem conta, terá que ir para Jaborá, Concórdia, ou outros municípios”, lamenta o presidente da ACIC, Laércio da Silva.

Ele comenta que a decisão pode causar prejuízos ao comércio local. “Nós temos aqui uma Cooperativa que presta serviço, mas temos pessoas e empresas que movimentam as contas no Banco do Brasil também. Tem algumas questões que são exclusivas de cada Banco. Agora, as pessoas vão sair do município para sacar, por exemplo, e aí acabam comprando fora, abastecendo em outras cidades e assim por diante”, destaca. “Além da população, o comércio local será prejudicado”, registra o presidente.

O prefeito de Presidente Castello Branco, Ademir Miotto, também já tentou reativar o Banco do Brasil,viajou a Brasília inclusive, mas sem sucesso. Laércio acredita que um dos fatores que pode ter contribuído para o desinteresse do Banco, é a baixa movimentação e a questão de segurança. “Atualmente o atendimento do BB nos Correios aqui é feito só nas terças e quintas e isso acaba limitando a movimentação. Até há a possibilidade de que alguma empresa assuma um terminal de atendimento, mas o valor repassado pelo Banco para isso não atraiu ninguém. Outro detalhe é que já fomos assaltados e dificilmente alguém queira correr o risco”, ressalta da Silva.