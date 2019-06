Camboriuense anunciou a troca do treinador na tarde desse domingo, dia 16.

Pela segunda rodada consecutiva, o Concórdia Atlético Clube "provoca" mais uma troca de técnicos. Desta vez foi o Camboriú, que o Galo do Oeste venceu fora de casa por 3 a 0, na manhã deste domingo, dia 16.

Em um comunicado, na tarde deste domingo, dia 16, a direção do Cambura confirmou que o técnico Carlos Alberto "Teco" não é mais o treinador. Decisão tomada em comum acordo.

Na rodada anterior, depois de vencer o Blumenau em casa, por 2 a 0, o Galo do Oeste também "promoveu" a troca do técnico no time blumenauense. Entrou Mateus Silva e saiu Alessandro Moresche