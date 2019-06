A presidente da Câmara de Vereadores de Arabutã, Isolde Ruppenthal, defendeu nos últimos dias na tribuna do Legislativo Municipal uma atenção especial com os direitos e com as pessoas com qualquer tipo de deficiência. Ela esteve participando de uma palestra promovida pelo Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência com o psicólogo Izaqueu Araújo Silva Teixeira.

De acordo com Isolde, em Arabutã são pelo menos 40 pessoas com algum tipo de deficiência. Por isso, ela explica que o assunto é relevante e importante e precisa ser debatido com mais profundidade entre as autoridades visando buscar incentivos.

No Brasil, segundo os dados apresentados, 24% das pessoas tem algum tipo de deficiência. Isolde explica que é preciso trabalhar de forma mais intensa e focada na inclusão dessas pessoas. A presidente acredita que é possível fazer mais por essas pessoas e famílias.

“O mundo é mais de exclusão do que inclusão”, afirma. Isolde reitera que é preciso manter o debate e ampliar as ações voltadas também para essas pessoas. Desde os que têm alguma deficiência mais leves até a situação mais grave.

Ainda na tribuna da Casa, Isolde disse que é preciso incentivar a acessibilidade, a geração de postos de trabalho e a garantia básica em todas as áreas para essas pessoas que muitas vezes são esquecidas pela sociedade.

(Fonte: Ascom/Câmara de Vereadores de Arabutã)