Entrega das doações será no dia 28 desse mês.

Campanha do Agasalho inicia em Arabutã

A Campanha do Agasalho no município de Arabutã está em curso. Entidades estão arrecadando roupas de inverno, cobertores e calçados, que serão doados às famílias mais carentes. Os pontos de arrecadação são: CDL, Cras, Bombeiros, Sicoob Crediauc e Mercado Nova Estrela. Dia 28 de junho, sexta-feira, será o dia da doação das roupas em Nova Estrela, em frente do Posto de Saúde.

A Administração Municipal de Arabutã solicita para que a população faça a doação, contribuindo para que as pessoas menos favorecidas tenham um inverno mais aquecido. Quem tiver roupas em casa e, que não estiver mais usando, colabore com a campanha. A Prefeitura e as entidades representativas desde já agradecem o apoio de todos.

A intenção é arrecadar o maior número de roupas possível. Muitas famílias locais necessitam do auxílio da comunidade. A participação de todos é fundamental. Mais informação sobre a Campanha do Agasalho no telefone (049) 3448. A gerente de Assistência Social e Habitação, Regelene Isabel Schneider Böhlke, conclama todos para que colaborem. "A participação da população é essencial para que a campanha atinja os objetivos estabelecidos. Estamos bastante otimistas", destaca.

(Fonte: PG Comunicação)