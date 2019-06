A vereadora Alice Schwambach, do MDB de Alto Bela Vista, está cobrando do Executivo, a contração de médicos para o município. Segundo ela, não há nenhum profissional atendendo no interior há quase um ano, e na cidade, a médica que atendia, foi exonerada recentemente. O assunto foi pauta da Sessão da Câmara na última sexta-feira, dia 14.

Em contato com o Jornalismo da Aliança, a vereadora relatou que são três unidades de Saúde sem médicos e isso tem preocupado os moradores do município. “A população está pedindo medidas urgentes. Nós temos o posto de Linha Araraquara, que atendia seis comunidades. Na unidade de Volta Grande, as famílias de mais três comunidades eram atendidas. Há quase um ano, todos vinham para a cidade, porém no dia 07 deste mês, a única médica que tínhamos, e que atendia no posto do centro, foi exonerada”, relata a parlamentar.

Alice comenta que não entende o “entra e sai” de médicos no município. “Não sei o que acontece. Os médicos são contratados, ficam por um tempo aqui, e são exonerados. A explicação que a gente recebe é que eles preferem cidades maiores, ou querem melhores salários. Entendo que não poderíamos chegar nesta situação de ficarmos sem médico aqui. A Prefeitura tem mecanismos para evitar isso”, cobra a vereadora. “É preciso contratar com emergência, a população não merece e não pode ficar sem atendimento”, destaca ela. “E temos que resolver todo o problema. Um médico só não será o suficiente. Tenho relato de pessoas que chegavam na madrugada no posto do centro, para garantir uma consulta”, conta.

Reclamações:

Além do contato feito pela vereadora, a Rádio Aliança também recebeu uma denúncia anônima na quinta-feira, dia 13, de um morador de Alto Bela Vista, que relatou a falta de médicos.

Versão da Prefeitura de Alto Bela Vista:

O Jornalismo da Aliança fez contato com a Prefeitura de Alto Bela Vista. A Assessoria de Imprensa emitiu uma nota explicando que está ciente do problema. Também destacou no texto que medidas estão sendo tomadas para que a contratação de um médico seja feita o mais breve possível.

A nota: A Administração Municipal de Alto Bela Vista, através da Gerência de Saúde, está ciente da falta de profissional médico atuando nas unidades básicas de saúde. Com a saída do profissional do programa Mais Médicos do Município no final do mês de fevereiro, o atendimento foi reduzido para 20h semanais, através de contratação emergencial na sede do Município.

Na segunda quinzena do mês de março uma médica foi nomeada através do concurso público nº 01/2018, onde classificaram-se 11 profissionais. Buscou-se também a contratação de outro profissional para ocupar mais uma vaga e disponibilizar atendimento nos dois turnos, porém vários foram convocados e não assumiram a vaga.

Durante a última semana a Gerência de Saúde ficou sem atendimento médico após o pedido de exoneração por parte da profissional, e a população foi atendida através de convênios com Hospitais de Peritiba, Concórdia e Joaçaba, onde a Gerência fez o transporte dos pacientes.

A alternativa encontrada para retornar os atendimentos é uma contratação emergencial a partir da próxima semana no período da manhã, e a Gerência ainda busca mais um médico para atuar no período da tarde e normalizar os atendimentos no interior o mais breve possível.