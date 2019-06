Jaborá passa a contar a partir de hoje com posto de atendimento do TRE

O município de Jaborá passa a contar a partir desta segunda-feira, dia 10, com um posto de atendimento da Justiça Eleitoral para o processo de revisão do eleitorado. Além do município do Alto Uruguai Catarinense, outras 11 cidades também passam a contar com o serviço.

Para evitar filas, os eleitores devem realizar o agendamento do atendimento pelo site do TRE-SC ou pelo telefone 0800 647 3888. Para a revisão, o eleitor deve levar documento de identificação oficial com foto, comprovante de residência (emitido nos últimos 3 meses) e, caso possua, título de eleitor. Para o primeiro título, eleitores homens maiores de 18 anos devem apresentar também o comprovante de alistamento militar.

Os endereços e o horário de funcionamento dos postos de atendimento também podem ser consultados no site do Tribunal. Basta digitar o nome do município.



(Fonte: Assessoria de Comunicação Social do TRE-SC)