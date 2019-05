A participação do Clube Concordiense de Tênis de Mesa/Fundação Municipal de Esportes de Concórdia (ACTM/FMEC) encerrou hoje, na AABB, em Brasília. O saldo dos atletas foi de quatro medalhas de bronze com os mesatenistas Ademir Monteiro da Silva (Ranking V5), Mayara Fantin Neves (Ranking Juventude) e Lauro Sebold (Ranking Juventude e Ranking Juvenil). O veneto reuniu 80 clubes na etapa da Copa Brasil Norte Nordeste de Tênis de Mesa.



As próximas competições em que a ACTM/FMEC em nível nacional é a Copa Brasil, em Maringá. "Temos ainda o Campeonato Estadual na cidade de Pouso Redondo e o Circuito Crecerto de Tênis de Mesa", revela o técnico Ademir Monteiro da Silva. O Estadual será no mês de junho. Para junho, 29, em São Miguel do Oeste, tem Circuito Oeste Crecerto de Tênis de Mesa.

