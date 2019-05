Sub 15 do Galo perde 7 a 3 em Pomerode

A equipe do Galo do Oeste foi a Pomerode enfrentar o Floresta pela sétima rodada da Copa Santa Catarina Sub 15. A partida foi realizada na tarde desta sexta-feira, dia 24, às 15h30 no Estádio Hermann Weeger.

O placar foi de 7 a 3 para equipe da casa. Os gols do CAC foram marcados por Wellington e Bernardo duas vezes. Com o resultado a equipe concordiense fica na segunda posição do grupo A, com oito pontos, um atrás do Nação, que lidera a chave com nove pontos. Na terceira colocação está Camboriú também com oito pontos, Floresta está em quarto com sete pontos e AFEG está em quinto com dois pontos.

Na próxima rodada Sub 15 do CAC volta a jogar fora de casa. A partida será realizada no próximo sábado dia 8 de junho, às 15h, no Estádio CT Irineu em Joinville contra Nação.