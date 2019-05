Concórdia Atlético Clube esta na grande final do Campeonato catarinense da Série B de 2019. A conquista ocorreu na tarde deste sábado, dia 18, em Concórdia após vencer o Juventus de Jaraguá do Sul, por 4 a 2.

Na partida da semifinal, no Estádio Domingos Machado de Lima, o Concórdia venceu o Juventus, com gols de Lucas Capatan, Rafael, Alyson e Fhayllon, enquanto Marcos Vinícius e Gamaliel descontaram para o Juventus.

Com o CAC tem a melhor campanha na competição fará a decisão em casa, no próximo sábado, dia 25, no Estádio Municipal, enfrentando o Almirante Barroso que venceu fora de casa o time do Próspera também por 4 a 2.

Aa decisão entre Concórdia e Almirante Barroso. As duas partidas da semifinal tiveram o mesmo placar, 4 a 2. A 3ª Fase – Final será disputada em partida única no próximo sábado (25), às 15 horas, no Estádio Domingos Machado de Lima, em Concórdia.

Melhor campanha da 1ª Fase com 18 pontos, o Concórdia terá a vantagem de atuar como mandante na finalíssima. Se houver empate na partida única a decisão do título será nos pênaltis.