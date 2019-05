O concordiense Dolir Lorenzetti, 54 anos, morreu no fim da manhã desta sexta-feira, 17 de maio, em Ariquemes, Rondônia. Lorenzetti estava hospitalizado desde a madrugada da quarta-feira, 8 de maio, quando teve 70% do corpo queimado ao tentar apagar um incêndio dentro da própria loja de piscinas.

O empresário Dolir Lorenzetti era casado com Nelva Saleta Dahmer e residia em Rondônia há 20 anos. Alguns irmãos de Lorenzetti também moram em Ariquemes. Ainda não está definido se o sepultamento vai ocorrer em Rondônia ou se o corpo será transladado para Concórdia.

O incêndio que vitimou o concordiense ocorreu na semana passada. O fogo começou no depósito da loja e o vigia da empresa percebeu o incêndio, quando chamou o proprietário que morava ao lado. Lorenzetti entrou na loja pela porta do fundo para tentar apagar o fogo, mas parte do teto desabou e deixou ele preso na loja. Para se salvar, Lorenzetti usou o extintor que havia pegado para apagar as chamas e quebrou a porta de vidro da frente. Além das queimaduras, o empresário inalou fumaça tóxica.