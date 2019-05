Partidas acontecem no sábado e no domingo

12 jogos pelo Interiorano de Concórdia, para este final de semana. As partidas acontecem no sábado, dia 18 e domingo, dia 19, os confrontos são validos pela série B e C.

Sábado, dia 18 Série B.

15h

Kaiser x Presidente Juscelino

Cachimbo x Oito de Maio

15h30

São Geraldo x Pinhal

Domingo dia 18

Todos os jogos com inicio às 15h.

São José x Schiavini/Guarani

Paulino x Santa Terezinha B

Vila Jacob Biesus x Tiradentes.

Série C

Sábado, dia 18, todos os jogos com inicio às 15h.

São Cristóvão x Gasperini

Boa Esperança B x Alto Suruvi

Poletto B x Barra Bonita B

Domingo dia 19.

Os jogos com inicio às 15h.

Pinheiro Preto x Santo Antônio

Ouro x Kennedy B

Suruvi x 24 de Fevereiro.