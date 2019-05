A Caixa promoveu a redução de juros da linha de capital de giro para micro e pequenas empresas. Os clientes já podem contratar o produto com taxas a partir de 0,95% ao mês, uma redução de 23%. O objetivo é se posicionar como a grande parceira do setor, ofertando soluções financeiras com condições especiais, auxiliando na manutenção das atividades das empresas, com geração de emprego e renda.

As novas condições estão valendo desde a segunda-feira, 13 de maio. “Com as taxas de juros mais atrativas, o empresário pode dinamizar seus negócios, gerando emprego e renda”, diz o gerente regional da Caixa no Oeste de Santa Catarina, Renan Ribeiro Vieira.

A Caixa disponibiliza ainda condições especiais em várias linhas de crédito. Para antecipação de recebíveis, por exemplo, há taxas a partir de 1,1% ao mês. As linhas de financiamento para investimento de ônibus, caminhões, máquinas e equipamentos novos ou usados possuem prazos de até 120 meses.

Fonte: ASCOM / Caixa