A Prefeitura de Piratuba decretou luto oficial por três dias em respeito ao falecimento do vereador Nilson Egon Luersen, aos 59 anos de idade, no início da tarde desta quarta-feira, dia 15. O parlamentar que havia assumido uma cadeira no Legislativo de Piratuba, no início de 2019, encontrava-se afastamento para tratamento contra um câncer.



Grilo, como era conhecido, faleceu no Hospital Santa Terezinha em Joaçaba, onde passava por tratamento. Profissional do ramo contábil, Nilson Egon Luersen, disputou por várias eleições o cargo de vereador, tendo assumido o mandato em diversas oportunidades. Nas eleições de 2016, Luersen tornou-se suplente de vereador, e assumiu a cadeira do PSDB no início deste ano.



Após ter sido comunicado do passamento do parlamentar piratubense, o prefeito Olmir Paulinho Benjamini (Bile), lamentou o ocorrido, mencionando a trajetória singular de respeito e lealdade que o vereador Nilson Egon Luersen representou à cidade de Piratuba.

Fonte: Ernói Mattielo / Ascom Prefeitura de Piratuba