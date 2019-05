O Canta Piratuba 2019 acontece entre os dias 05 e 08 de junho, no Centro de Eventos. O evento marca a abertura do Inverno Termal. As inscrições vão até 30 de maio e podem ser feitas por email cantapiratuba@gmail.com.





O Canta Piratuba deve oferecer mais de R$ 20 mil em prêmios, além de troféus, distribuídos nas categorias Infantil, Infanto Juvenil, Adulto Gospel, Adulto Popular e Adulto Sertanejo. Haverá premiação do 1º ao 10º lugar.

Segundo a superintendente da Fundação de Cultura e Eventos de Piratuba, Simara Teixeira Petry, um grande púbico é aguardado para o evento, que tem início previsto para às 18:30h na fase eliminatória e abertura oficial às 19:30h na final do sábado, dia 08 de Junho.“Nossa equipe é muito dedicada ao evento e essa atenção aos detalhes que vão desde a decoração ao bom atendimento ao público e aos artistas, a expectativa é a de um festival com muito brilho, feito para encantar a plateia,” afirma Simara.





Em caso de dúvidas o candidato pode fazer contato com a Fundação de Cultura e Eventos de Piratuba, pelos telefones (49) 3553-0553 ou (49) 99928-8789 e (49) 99960-9677.