Em disputa três vagas no masculino e quatro no feminino

Foi realizado ontem o congresso técnico referente à fase micro dos joguinhos Abertos de Santa Catarina. A etapa vai ocorrer de 30 de maio a 3 de junho na cidade de Itá. Segundo o responsável pela coordenação técnica da Fundação Municipal de Esportes de Concórdia (FMEC), Jorge Takeo, Concórdia vai disputar vaga somente na modalidade do futsal, masculino e feminino.

O futsal feminino está no Grupo C, junto com as equipes de Itá, Passos Maia e Lindóia do Sul. Também participam no feminino, os municípios de Seara, Ponte Serrada, Xaxim, Piratuba, Xanxerê, Xavantina e Arvoredo.

No masculino, a chave D, é composta por Concórdia, Itá, Ponte Serrada e Arvoredo. Também disputam os municípios de Seara, Ipumirim, Xavantina, Lindóia do Sul, Xaxim, Passos Maia, Piratuba, Faxinal dos Guedes e Presidente Castello Branco.

Classificam-se três equipes no naipe masculino e quatro no feminino.

A fase estadual dos Joguinhos Abertos será de 19 a 27 de julho, em Rio do Sul.

Com informações Fmec