Inicia nesta segunda-feira, 13 de maio, a revisão do eleitorado no município de Arabutã. Até o dia 30 de agosto, todos os eleitores deverão fazer a atualização do cadastro. O chefe de cartório da 90ª Zona Eleitoral de Concórdia, Moacir Tramontin, explica que o atendimento será exclusivamente no Cartório Eleitoral de Concórdia, no horário das 12h às 19h. “Pedimos para que as pessoas façam o agendamento para evitar filas”, destaca. O agendamento pode ser feito por meio do site do TRE/SC, na Prefeitura de Arabutã ou pelo telefone 49 3444 5970.

A revisão do eleitorado é totalmente gratuita. Ela é obrigatória nos municípios em que o número de votantes atinge 80% do total da população. Arabutã possui 4.266 habitantes e 3.770 eleitores. Quem já fez o cadastro biométrico não precisa fazer a revisão porque os dados já estão atualizados.

Para fazer a revisão do eleitorado é preciso apresentar documento com foto, título de eleitor (se já tiver) e comprovante de vínculo com o município atualizado. Se for uma conta de energia elétrica, por exemplo, a data não poderá exceder os três meses do início da revisão. Quem não fizer o recadastramento até 30 de agosto terá o título cancelado. Além de ser impedido de votar, não poderá fazer financiamentos em alguns bancos, receber salário se for servidor público, não vai conseguir fazer carteira de identidade ou passaporte, não poderá participar em licitações da administração pública ou se inscrever para concurso público.