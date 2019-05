O time bateu a equipe do Coração do Contestado de Lebon Régis

O time do técnico Fininho conquistou três pontos na Liga Catarinense de Futsal na noite de sábado, dia 11, em Piratuba. A AEP Termas venceu o Coração do Contestado, de Lebon Régis, por 3 a 1.

Piratuba saiu na frente com o gol de Marinho, mas Lebon Régis empatou ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa a AEP garantiu a vitória gols de Lucas, que balançou a rede duas vezes.

O próximo compromisso do time pela Liga é no sábado, dia 18, contra Catanduvas, na casa do adversário. Antes disso, o time vai a Palmitos, nesta quarta-feira, dia 15, para enfrentar a AAPF/CME Palmitos, pela Copa Catarinense.

Sub-18:

Na noite de sábado a equipe Sub-18 da AEP também jogou em casa. O time perdeu por 3 a 2 para Luzerna. O próximo jogo é em casa, no dia 25, contra Lages, às 17h.