Motivo foi o excesso de umidade da quadra do ginásio da UnC Concórdia

Partida entre ACF e Jaraguá do Sul é cancelada

A partida entre ACF e Jaraguá do Sul, que seria realizada na noite deste sábado, 11, às 19h, no ginásio da UnC, foi cancelada e uma nova data será marcada. O motivo foi o excesso de umidade da quadra, que iria prejudicar o andamento da partida. A comissão técnica das duas equipes e a Federação Catarinense de Futsal vão definir uma nova data. O jogo é válido pela quarta rodada do Estadual.