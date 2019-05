Associação Concordiense de Futsal sofreu a terceira derrota no Campeonato Catarinense da Divisão Especial. Na noite da quarta-feira, dia 8, perdeu para Joinville por 4 a 0, em partida realizada no Centro de Eventos em Concórdia. Apesar de apresentar uma evolução dentro de quadra, se comparado com os jogos anteriores, a equipe sub 20 de Concórdia não conseguiu os primeiros três pontos na competição.

Mesmo enfrentando um time experiente, que disputa Liga Nacional e formado por jogadores da Seleção Brasileira, ACF teve muitas oportunidades de gols, mas não conseguiu marcar. Parou em muitas vezes nas grandes defesas do goleiro adversário.

Joinville marcou dois gols em cada tempo. O primeiro aos 5 minutos, o segundo aos 15 minutos. No segundo tempo, aumentou o placar aos 2 minutos e aos 18. Concórdia teve pelo menos cinco oportunidades claras de gol mas não fez. A derrota fez com que Concórdia caísse mais uma posição na tabela de classificação. Agora é o 7º colocado com nenhum ponto.

ACF teve em quadra Ike, Biro, França, Marquinhos e Luan. Entraram Bilau, Artur, Deivid, Filipinho, Mazzeto e Zinho.

O próximo compromisso será no sábado, às 19h, contra o Jaraguá Futsal, O confronto acontecerá no Ginásio da UnC com entrada gratuita.