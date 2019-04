Primeira rodada do returno marcou 34 gols na noite desta quarta-feira. Destaque para a goleada do Lages Futsal. Piratuba

A Copa Catarinense seguiu na noite desta quarta-feira com a primeira rodada do returno da competição. Quatro jogos e um saldo de 34 gols na rodada. Os resultados não alteraram a classificação da competição que segue a mesma da terceira rodada.



Pela chave A em Pinhalzinho, a equipe da Pinhalense bateu o Seara Futsal pelo placar de 5 a 2. No turno, a equipe pinhalense também venceu. Já em Cunha Porã, a maior goleada da competição veio no jogo AD Cunha Porã e Lages Futsal. A equipe lageana goleou a equipe da casa pelo placar de 10 a 3. Com os resultados, o Lages Futsal segue na liderança com 12 pontos ganhos, seguido pela Pinhalense com 9. A equipe da AD Cunha Porã tem 3 enquanto que o Seara ainda não pontuou.



Pela chave B, em Piratuba, a equipe do Termas Piratuba Futsal recebeu o ADC Catanduvas. A partida marcou a estreia do técnico Fininho no comando da equipe. Em um jogo bastante movimentado, a partida terminou empatada em 4 a 4. O resultado mantém o Catanduvas na vice-liderança da chave com 7 pontos enquanto que o Piratuba somou seu primeiro ponto na competição. A equipe da AAPF Palmitos segue na liderança com 9 pontos e AGN é o terceiro com 3. AGN Capinzal e AAPF Palmitos se enfrentam no dia 1º de maio em Capinzal.



Pela chave C, em Xanxerê, a equipe da ADX Xanxerê recebeu o ADC Curitibanos e foi derrotado pelo placar de 5 a 1. A equipe de Curitibanos chegou aos 9 pontos e divide a liderança da chave com a ADAF Saudades perdendo apenas nos critérios de desempates. A equipe do AC Coração do Contestado está na terceira posição com 3 pontos enquanto que o ADX Xanxerê ainda não marcou pontos. ADAF Saudades e AC Coração do Contestados e enfrentam no dia 30 de maio em Saudades.



A próxima rodada da Copa Catarinense acontece no mês de maio.



(Fonte: Assessoria de Imprensa/LCF)