Dois municípios da região do Alto Uruguai Catarinense também estão contemplados com os trabalhos da Operação Tiradentes, que envolve vários órgãos de segurança pública. As ações, que também acontecem em todo o Estado, iniciaram às 7h.



Em Concórdia, os trabalhos estão sendo realizados durante o dia e em Seara ocorreram pela parte da manhã, onde dez residências foram visitadas.



A operação consiste no emprego de bombeiros militares com o foco em intensificar as vistorias em edificações multifamiliares e também no fortalecimento da atividade de prevenção, junto à população. Além da promoção da segurança e tranquilidade pública, a intenção é mostrar para a comunidade o impacto de 24 horas de trabalho das corporações e também distribuir materiais informativos.



A Operação Tiradentes envolve o Corpo de Bombeiros Militar e a Polícia Militar.



(Com informações do repórter André Krüger)