O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente-CMDCA de Alto Bela Vista publicou edital que prevê as normas para escolha dos conselheiros tutelares. São cinco vagas para um mandato de quatro anos. Os mais votados são eleitos e os outros ficam na suplência.

O cargo exige 30h semanais de trabalho com vencimentos de R$1.152,57. A prestação do serviço é feito em forma de escala, das 07h às 13h e das 12h às 18h, sem fechar ao meio dia. O prazo para o registro das candidaturas vai do dia 02 até 24 de maio. A inscrição é gratuita e deve ser feita na recepção da Prefeitura Municipal, das 8h30 às 11h e das 13:30h às 16:30h.

No dia 20 de julho inicia o período de campanha eleitoral e em 10 de setembro será realizada sessão pública para apresentação dos candidatos à comunidade. A eleição é dia 6 de outubro e no dia 18 a publicação do resultado definitivo das eleições.A posse dos cinco conselheiros mais votados acontecerá em 10 de janeiro de 2020.

O edital na íntegra pode ser consultado no site www.altobelavista.sc.gov.br e no mural oficial do Município.