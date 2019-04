Período de feirão do peixe vivo, realizado pela Secretaria Municipal da Agricultura de Concórdia terminou semana passada

Duas toneladas de peixes vivos comercializadas na Casa do Produtor Rural

Cerca de duas toneladas de peixes vivos foram comercializadas durante as feiras, que aconteceram durante a Quaresma na Casa do Produtor Rural. A informação é da Secretaria Municipal da Agricultura.



Boa parte da produção, de seis piscicultores do município de Concórdia, foi comercializada na última semana, que antecedeu a Sexta Feira Santa.



Além da Casa do Produtor Rural, muitos supermercados também realizaram a feira do peixe vivo, porém, com produção de Concórdia e da região.