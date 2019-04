Resultados de Concórdia no Campeonato Brasileiro Regional V. Competição foi disputada no fim de semana, em Brusque.



Resultados:



Natália Port (peso leve -57 kg ) – 5° lugar no sênior e no sub 21

Vinícius Kohler (peso médio, -90 kg) – 5° lugar sub 21



Sub 15

Samuel Vancin (peso meio leve -48 kg) – 5° lugar

Vitor Cesco (peso médio -64 kg) – 5° lugar



Sub 15 feminino

Alissa Massutti (peso ligeiro -40 kg) – 3° lugar



Sub 18

Mariana Hassmer Pottratz (peso ligeiro até 48kg ) – 7° lugar



Sub 13

Blaiton Tibolla (super ligeiro até 28 kg) – 5° lugar

Rafael Pires (peso pesado + 64 kg) – 5° lugar

Marco Antônio Mortari (peso pesado + 64 kg) – 7°lugar