Três vereadoras de Arabutã estiveram na última semana se manifestando na tribuna do Legislativo Municipal sobre a viagem à Brasília para acompanhar a Marcha em Defesa dos Municípios, realizada pela Confederação Nacional dos Municípios. O encontro contou com a presença de diversas autoridades, inclusive do presidente Jair Bolsonaro.

De acordo com a vereadora Liane Dorzebacher, foi um momento importante para defender os municípios e cobrar da classe política em Brasília uma atenção especial em várias áreas. De acordo com ela, houve um comprometimento de que haverá uma distribuição maior das verbas arrecadas pelo Governo Federal.



Liane também destacou que é necessário e urgente a distribuição de forma junta dos recursos públicos para atender a população com mais qualidade nos serviços em todas as áreas.

A presidente da Câmara de Vereadores, Isolde Ruppenthal, afirma que também estiveram no gabinete do deputado Celso Maldaner que sinalizou com uma emenda parlamentar para Arabutã. A tendência é canalizar o recurso para atender as demandas da área da saúde.

Gladis Renner fez a sua primeira viagem a Brasília para participar do encontro em defesa dos municípios. Ela disse que foi uma viagem muito bem aproveitada com temas importantes em discussão para atender os Municípios.



No encontram foram encaminhadas propostas para aumentar em 1% o repasse do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) às cidades de todo o Brasil e ampliação na jornada de trabalho dos profissionais da saúde para atender a população e unificar os mandatos/eleições.

(Fonte: Ascom)