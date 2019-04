Evento será desenvolvido no fim do próximo mês.

Com o objetivo de capacitar profissionais que atuam nas granjas que emitem registro genealógico, a Associação Brasileira de Criadores de Suínos (Abcs) realizará, nos dias 28 e 29 de maio, curso para inspetores zootécnicos em Concórdia, Santa Catarina. A iniciativa conta com o apoio da Embrapa Suínos e Aves, Associação Catarinense de Criadores de Suínos (Accs), Fundo de Desenvolvimento e Defesa Sanitária Animal (Fundesa), Sindicato das Indústrias de Produtos Suínos (Sips) e MigPlus.

Há mais de 60 anos, a Abcs zela pela excelência na produção suinícola, sendo responsável pela execução do registro de suínos e pelos demais serviços zootécnicos relacionados ao padrão racial do rebanho. Levando esse compromisso em conta, o curso busca garantir a harmonização e aprimoramento dos critérios e padrões zootécnicos das raças suínas e é voltado para profissionais que exercem a atividade de inspeção zootécnica nas granjas, como médicos veterinários, engenheiros agrônomos, zootécnicos e técnicos agrícolas.

Na capacitação, os participantes vão conhecer detalhadamente o regulamento do registro genealógico, as exigências relacionadas às auditorias e inspeções zootécnicas, os procedimentos de biosseguridade nas granjas de suínos, as características e critérios de desclassificação das raças suínas registradas na Abcs e os programas de melhoramento genético.

A certificação dos inspetores é parte das exigências legais para o exercício de suas funções. Segundo as regras do Regulamento do Serviço de Registro Genealógico de Suínos, estabelecidas pelo Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (Mapa), todas as granjas que emitem registros genealógicos devem ter um inspetor zootécnico credenciado pela Abcs com sua carteira vigente. Por isso, as vagas para o curso também serão priorizadas para os inspetores que necessitam revalidar suas credenciais.

Para a diretora técnica da Abcs, Charli Ludtke, com o curso, os profissionais estarão melhor preparados para seguir os procedimentos de inspeção tanto nas granjas, quanto nas importações de reprodutores suínos que são comercializados no Brasil.

“A capacitação é uma oportunidade de aprimoramento contínuo dos profissionais que atuam na área e de melhoramento genético dos suínos e da biosseguridade nas granjas. Assim, as inspeções serão realizadas atendendo às normas vigentes e às exigências das auditorias, o que é fundamental para alavancar a eficiência da produção suinícola”, aponta a diretora.

Fernando Gimenez, superintendente de registro genealógico, explica os benefícios do serviço. Entre eles, se destacam o avanço genético dos suínos, a rastreabilidade dos animais e também a facilidade e segurança no transporte de reprodutores ou matrizes.

“O uso do registro junto com nota fiscal isenta esses animais de impostos de fiscalização de Icms, imposto alto, se comparado com o custo do registro genealógico. É uma vantagem para quem transporta reprodutores e para quem tem granjas que fazem multiplicação de genética. Com o registro, aquele que compra os animais saberá a origem deles e quais cruzamentos foram realizados. É importante para quem recebe em suas granjas saber qual é a composição genética dos animais que vão para o abate em função das características desejadas, como, por exemplo, uma carne mais magra ou o maior aproveitamento de carcaça” ressalta Gimenez.

As inscrições para o curso de capacitação de inspetores zootécnicos já estão abertas e vão até 22 de maio.

(Fonte: Associação Brasileira de Criadores de Suínos (Abcs) / Página Rural)