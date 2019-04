A BRF reajustou nesta semana mais R$ 0,10 no valor do quilo vivo pago ao produtor de suínos terminados. A confirmação está no site da Associação Catarinense de Criadores de Suínos. Com mais esse reajuste, a companhia está remunerando em R$ 3,30 o quilo vivo do animal, entregue na agroindústria. O valor passa a ser o mesmo que vem sendo praticado pela Coopercentral Aurora e Pamplona.



A JBS continua pagando R$ 3,20 o quilo vivo terminado para o produtor integrado de suínos.