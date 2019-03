Santo Antônio e Linha São Paulo se enfrentaram na tarde deste sábado, dia 30, pela série C do Campeonato Interiorano de Concórdia. A partida foi realizada no campo da comunidade de Presidente Juscelino. A equipe da casa venceu por 4 a 1.

A primeira etapa foi bastante equilibrada. Os gols saíram no final do primeiro tempo. O atacante Marcos, da equipe da casa, recebeu na grande área, tirou do goleiro Igor e balançou a rede aos 38 minutos. Aos 42, foi a vez de a equipe visitante conseguir o gol. Após cobrança de falta por André, a bola bateu na trave, Carniel pegou a sobra e empatou a partida. O primeiro tempo foi encerrado com o empate em um a um.

Na segunda etapa a equipe de Santo Antônio voltou melhor. Logo aos 14 minutos em cobrança de escanteio pelo lado direito, Jhony subiu de cabeça e colocou a bola na rede, devolvendo a vantagem no marcador para equipe da casa. Aos 16 minutos, novo ataque do Santo Antônio, Marchioro recebeu a bola pela lateral direita, tocou dentro da área, Marcos novamente recebeu, tirou do goleiro e ampliou o marcador. Aos 35 minutos, Marcos deu números finais à partida ao marcar o quarto do time da casa em cobrança de pênalti.

Santo Antônio, do técnico Beto Boscato, jogou com: Chocolate; Gabriel, Paludo, Fábio Luiz e Vinicius; Marchioro, Willian, Jhony e Marcos; Balói e Jeferson. Entraram ainda: Tike, Patrick, Bugre, Nelton, Jhona e Flávio.



Linha São Paulo, do técnico Vitto, jogou com Igor; Anderson, Lady, Cabelo e Tatí; Longo, Nicolau, André e Carniel; Chaves e Dudu. Entraram ainda, Marlon, Mauricio, Ivan, Darci, Subtil e Igor.



Cartão amarelo para o time da casa, Fábio Luiz, Vinicius e Marquioro; para o time visitante Ivan e Subtil.



A arbitragem da partida foi de Clóvis Guimarães, auxiliado por Alex Zago e Ricardo Veronese. Delegado da partida, Cleomar Fantin.

(Com informações do repórter André Krüger)