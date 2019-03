Em Santa Catarina foram criadas 18.663 novas vagas com carteira assinada

Os números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados na tarde desta segunda-feira, 25 de março, mostram um cenário positivo para Concórdia. No mês de fevereiro foram criadas 464 novas vagas de trabalho. No total foram registradas 1.428 contratações e 964 demissões.

Nos dois primeiros meses de 2019, Concórdia acumula saldo positivo de 964 novas oportunidades de trabalho com carteira assinada. O Caged ainda não informou quais foram os setores responsáveis por estes números.

Em Santa Catarina foram criados 18.663 empregos formais em fevereiro. Já o Brasil registrou a abertura de 173.139 novos postos de trabalho com carteira assinada. O saldo desse mês é o sexto melhor da série histórica do cadastro desde 1992.