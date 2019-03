Evento será realizado de 16 a 18 de agosto, no campo do SER Internacional.

A Administração Municipal de Peritiba lançou uma enquete para que a população participe, vote e opine para a definição dos shows musicais que vão compor a Expo Peritiba 2019. O evento, que já está em vias de organização, acontecerá no mês de agosto no campo do SER Internacional.



Em entrevista ao Jornal Primeira Hora desta sexta-feira, dia 22, a prefeita Neusa Maraschini, informou que a enquete já está disponível no site da Prefeitura, o www.peritiba.sc.gov.br e fica no ar até o dia 30 de março. "É para termos tempo hábil para fazer a contratação dos shows escolhidos pela população", acrescenta a prefeita.



Conforme Neusa, serão escolhidos dois shows, um para a sexta-feira e outro para o sábado.



Para a sexta-feira, dia 16, as opções são: Duduca e Davan, Mococa e Paraíso e Alan e Aladin. Para o dia 17, tem Day e Lara, Mayck e Lyan e Cleiton e Camargo como opções. Também há opções para os shows alternativos como Paula Machado e Netos do Velho.



A Expo Peritiba será realizada no período de 16 a 18 de agosto.