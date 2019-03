A cidade de São Bento do Sul recebeu no último sábado, dia 16 de março, a primeira prova do Campeonato Catarinense de Rally Regularidade. Representando a equipe GS Racing, a dupla de Piratuba formada por pai e filho, respectivamente o piloto José Andrade Júnior e o navegador Bernardo Schafer, foram os grandes campeões da categoria Turismo.

As etapas de São Bento do Sul foram elaboradas pelo diretor de prova Alexandre Rech e contaram com quase 70 veículos em categorias de carros 4x4 e 4x2, UTVs e Quadriciclos. No total, foram percorridos 90 quilômetros, sendo 40 de trecho cronometrado, passando pelos cenários da Fazenda Katzer, Expoama e pelo Autódromo Municipal Lourenço Schreiner.

A dupla de Piratuba, formada por um pai orgulhoso na pilotagem e um filho prodígio na navegação, vem dando o que falar nas provas da região Sul do país e já é sensação em Santa Catarina. Depois de começar o ano vencendo o Transparaná, Júnior e Bernardo chegaram com tudo no Campeonato Catarinense. "Foi uma prova muito lisa e técnica, com vários balaios e pegadinhas, sem esquecer da dificuldade de manter a média no solo úmido no meio do reflorestamento. Agora as expectativas são grandes para o campeonato ao longo do ano, queremos ser campeões", afirma Júnior.

Já para Bernardo, que tem apenas 11 anos e já conta com um currículo de dar inveja em muito competidor da categoria Turismo, a melhor parte da competição é poder correr ao lado do pai. "Para mim isto é sensacional, competir ao lado do seu melhor amigo e parceiro é muito legal. Sem esquecer da habilidade dele como piloto no entorno desta última prova, por exemplo, onde o terreno estava muito liso e solto", conta o navegador fenômeno.

Equipe no pódio

Entre os competidores mais experientes, a GS Racing ainda fez dobradinha no topo do pódio em São Bento do Sul. O piloto Gustavo Schmidt (Guga), de São José, e o navegador Tiago Poisl, de Gravataí, foram os campeões da categoria Master, seguidos por Flávio Roberto Kath (Poder), de Blumenau, e Rafain Walendowsky, de Brusque. O piloto Acyr Hideki da Silva, de Corupá, e o navegador Cristian Mueller, de São Bento do Sul, ficaram em quinto.

O Campeonato Catarinense de Rally Regularidade ainda terá mais quatro provas e o próximo desafio acontece no dia 1º de junho. Os próximos compromissos da GS Racing são no dia 23 de março no Mitsubishi Motorsports em Santana de Parnaíba (SP) e dia 30 na estreia do Rally Trancos RS em Palmares do Sul (RS).

(Fonte: Jornal Comunidade)