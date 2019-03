A abertura oficial da 8ª Copa CDL de Futebol Suíço realizada na noite de ontem (20/03), no Clube Império da Bola em Linha Vitória começou com dois empates. Na primeira partida Iveco Carboni e Copérdia empataram em 3 a 3.

Após em campo o time Tchururu Futebol Clube e Rotisul Grupo Transpeniel fecharam o placar em 2 a 2. De acordo com avaliação do diretor de esportes, Cemilton Jung, as partidas foram bem equilibradas e as equipes mostraram preparação logo no primeiro dia. “É começo de competição e iniciamos com dois empates e duas partidas bem disputadas e equilibradas. Queremos agradecer ainda o público que compareceu na noite na abertura afirmando a importância do evento para a cidade. A Copa é coordenada pela Liga Concordiense de Futebol o que também reforça a organização e responsabilidade com os processos da competição esportiva”.

A edição de 2019 conta com a participação de 20 equipes e reúne centenas de atletas. “As equipes são experientes e estavam ansiosas para o início das partidas. Após alguns ajustes e mudança de data devido às chuvas dos últimos dias começamos muito bem a Copa. Será um evento de integração, fortalecimento da modalidade e promoção da qualidade de vida das pessoas que fazem parte do movimento lojista e empresarial concordiense”, comenta o presidente da entidade, Rogério Cecchin.

Em paralelo a competição dos adultos também aconteceu a abertura da 4ª Copa CDL Apaca para Menores através da importante parceria com a Associação de Pais Amigos da Criança e Adolescente a Apaca. “São mais de 200 crianças envolvidas, grande participação dos pais e familiares o que engradece o evento que todos os anos tem o olhar voltado para a responsabilidade social. Todos estão de parabéns pela organização e esperamos encerrar mais uma edição com satisfação”, reforça Jung.

(Fonte: Fabiana Passarin/Ascom/CDL)