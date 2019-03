O Estadual Sub-08 da Liga Catarinense contará nesta temporada com oito clubes participantes. A competição está dividida em duas chaves com quatro equipes. Na primeira fase, a primeira rodada será realizada nas sedes de Taió e São Miguel do Oeste respectivamente na cada do campeão e vice da temporada passada.



Na Fase seguinte, duas novas chaves serão confeccionadas mediante ranqueamento no primeiro confronto. Nesta fase, a competição passa a ter turno e returno sendo o turno na casa do terceiro e quarto colocado, e o returno na casa do primeiro e segundo colocado na fase anterior.



Na terceira fase, a competição terá duas chaves com três equipes conforme o índice técnico da segunda fase. Nesta fase também com turno e returno obedecendo o ranqueamento na fase anterior.

Já na quarta fase, a competição terá duas rodadas com mando das equipes de melhor índice técnico na segunda e terceira fase, O turno será coma equipe de segundo melhor índice enquanto que o returno com a equipe de melhor índice.



A final acontece em dois jogos com a partida de volta com mando da equipe de melhor índice técnico na segunda, terceira e quarta fase. A final não terá vantagem á nenhuma equipe. Ocorrendo dois resultados iguais, independente do saldo de gols, haverá prorrogação, persistindo o empate, a decisão vai para a cobrança de pênaltis.

A competição inicia em 11 de maio.



Confira as chaves:

Chave A

CME Taió

Seara Futsal

C5 Futsal AABB

Afic Cedro Futsal



Chave B

CT Bugre do Oeste

Marista

C5 Futsal AABB 2

La Salle Futsal

A equipe da CME Taió é a atual campeã da competição.



(Fonte: Créditos: Assessoria de Imprensa LCF)