Jogos, pela série C, acontecem no fim de semana.

Quatro partidas abrem no próximo fim de semana a temporada de 2019 do Campeonato Municipal do Interior de Concórdia. Todos os jogos são pela série C da competição.



No sábado, dia 23, jogam às 15h30:

Terra Vermelha B x Saracura

Alto Suruvi x Poletto B

No domingo, dia 24, também às 15h30:

Quintino x Baixo São Luiz B

Canavese x São Cristóvão