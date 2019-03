O auditório do Sintrial sediou, ontem à noite, a reunião para o sorteios dos grupos e respectivas modalidades da 25ª Olimpíada Interbairros de Concórdia. O três sete, masculino e feminino, abre às disputas no Centro Comunitário do bairro Nazaré. Além da modalidade haverá a abertura oficial. Está acertado que será no mês de abril em data a ser confirmada pela Fundação Municipal de Esportes de Concórdia (FMEC) e União Municipal das Associações de Moradores de Concórdia (UMAMC).

PARTICIPANTES - No três sete feminino estão inscritos os bairros Catarina Fontana, Imigrantes, Industriários, Nações, Natureza, Nazaré e Vista Alegre; no masculino, Catarina Fontana, Centro, Estados, Gruta/Novo Horizonte, Imigrantes, Industriários, Nações, Natureza, Nazaré, Primavera, Santo Ângelo e Vista Alegre.. São 12 no masculino e sete no feminino.

Participam da edição do corrente ano, 22 associações de moradores.

(Fonte: FMEC)