Já está preparado para dar adeus ao Verão e desejar as boas-vindas ao Outono? As 18h58 desta quarta-feira, 20 de março, haverá mudança de estação. O Outono marca a passagem das primeiras massas de ar frio de origem polar e forte intensidade sobre o Brasil. Em geral, estas ondas de frio começam a surgir em maio, mas também é possível que elas cheguem em abril.

O meteorologista Leandro Puchalski diz que neste ano haverá prevalência de El Nino, mas com fraca intensidade. Isso significa que as chuvas deverão ficar dentro do normal para a estação ou apresentar um volume mais elevado.

Nos primeiros dias da nova estação as temperaturas deverão ser mais baixas durante a noite e no início da manhã, o que é típico do Outono. “Não deveremos ter frio muito intenso como já foi registrado em outros anos”, afirma Puchalski.