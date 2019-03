Os trabalhos desenvolvidos pela Secretaria de Infraestrutura do Município de Arabutã estão em pleno andamento. Segundo o secretário da pasta, Fábio Krützmann, as chuvas dos últimos dias têm atrapalhado as atividades, mesmo assim, no mês de fevereiro foram realizados diversos serviços dentro das propriedades e patrolamentos em Linha Jundiaí, Linha Progresso, Nova Estrela, Linha Fazendinha, Linha Quirino, Linha Paraíso, Linha Canoas, dentre outras.

De acordo com o secretário, nos últimos 10 dias foram intensificados os trabalhos em melhorias de acessos. Além disso, foram executados serviços de limpeza de silo e cobertura de silagem. A equipe da Secretaria de Infraestrutura também realizou limpeza de aviários, melhorias na ponte ao lado da Polícia, consertos no museu e ajustes no Centro de Eventos – onde será realizada a Feira de Animais durante a Expo Arabutã.

Transporte Escolar

As crianças estão chegando nos horários em suas casas e na escola, exceto um dia em que ocorreram fortes chuvas e foi desenvolvido um serviço de patrolamento. O transporte escolar vem prestando um atendimento satisfatório à população, assegurando tranquilidade aos pais e principalmente aos alunos.

Maquinário

Conforme a Secretaria de Infraestrutura, o Município de Arabutã possui um bom acervo de máquinas, sendo que 90% delas estão operando normalmente. “Sempre teremos máquinas no conserto, mas procuramos (permanentemente) dar agilidade aos trabalhos. Ao contrário do que alguns afirmam nas mídias, as atividades não param. Sempre teremos estradas para consertar e as demandas só aumentam. Esse problema não é só de Arabutã é de todos os municípios”, desta o secretário Fábio Krützmann. “Estamos aguardando a chegada de uma retroescavadeira que depende da Caixa Econômica Federal, pois é resultado de uma emenda do senador, Dário Berger”, finaliza.

(Fonte: PG Comunicação)