A Rumo, que tem a concessão ferroviária na região, concedida pelo Governo Federal, encaminhou uma nota ao Portal de Marcelino esta semana onde segue defendendo que a manutenção do trecho rodoviário da ponte deve ficar a cargo dos municípios. Conforme já explicado através de reportagem, existe um estudo jurídico sendo realizado pela Advocacia Geral da União (AGU) que vai definir de quem será a responsabilidade pela manutenção e controle do tráfego na ponte, agora após a reforma. A nota foi encaminhada através da assessoria de comunicação onde a RUMO disse que respeitou a decisão da Justiça Federal, por isso executou a reforma do assoalho, mas segue afirmando que sua responsabilidade fica apenas com a preservação da ferrovia, conforme o contrato de concessão. Leia abaixo a nota na íntegra. A decisão, de quem será o responsável, deverá sair em breve.

(Fonte: Portal Marcelino)