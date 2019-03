O novo diretor do Hospital Osvaldo Cruz de Arabutã, Flávio Zucchi Gorlin, esclareceu aos vereadores do Município que a situação financeira está no limite, porém os serviços não estão comprometidos e a população continuará com o atendimento normal. No ano passado a unidade hospitalar perdeu a filantropia concedida pelo Ministério da Saúde provocando preocupação por parte dos moradores do Município.

De acordo com Gorlin, que assumiu os trabalhos nesse ano, o Hospital Osvaldo Cruz ainda está com déficit mensal, porém um planejamento está sendo elaborado visando garantir o equilíbrio das contas.

Nas próximas semanas a direção do Hospital Osvaldo Cruz também deverá apresentar todos os detalhes das contas referente ao exercício 2018. Gorlin reconheceu que foi necessário promover algumas ações com apoio da comunidade para realizar o pagamento em dia do 13º salário dos colaboradores no final do ano passado.

Apesar das dificuldades financeiras enfrentadas, Gorlin reiterou que o caixa do Hospital Osvaldo Cruz está “sob controle” e todos os pacientes que buscarem atendimento terão os serviços garantidos. Sobre as atividades a partir da nova gestão, o novo diretor reiterou que pretende agir com total “transparência” na ações e “promover saúde” de qualidade para todos do Município de Arabutã.

