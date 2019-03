A Secretaria de Educação de Piratuba foi notificada por uma empresa prestadora de serviço, que atende universitários que estudam em Concórdia, de que três assentos de um dos utilitários, foram quebrados.



A empresa informou que já teria procurado a polícia e registrado boletim de ocorrência, por ato de vandalismo e danos ao patrimônio. Diante dos fatos, a Secretaria de Educação se comprometeu em pagar os prejuízos e promete apurar o caso.





A secretária de Educação, Magrid Auler, disse que repudia veementemente o fato, e lamenta que atos isolados possam colocar em risco a segurança de um serviço público de qualidade, que é oferecido de graça aos estudantes: “Já conversamos com os acadêmicos que usam este ônibus e esperamos que os responsáveis pelos danos, assumam a responsabilidade do ato, ou que alguém do grupo de estudantes denuncie os envolvidos, “afirma.





De acordo com o documento fixado no ônibus, para Secretaria de Educação, o ato é inconcebível, classificado como inconsequente. O setor ameaça cancelar o transporte caso nova ação criminosa volte a ocorrer. O entendimento dos gestores é de que arcar com os prejuízos causados por um estudante ou um grupo em específico é uma afronta a sociedade, ao bom uso dos recursos públicos e aos princípios da igualdade.





Segundo a Secretaria de Educação, só em 2018, foram investidos cerca de R$ 500 mil, que beneficia mais de 250 acadêmicos, que estudam em diferentes instituições de ensino da região.

Informações: Ernóy Mattiello / Ascom Prefeitura