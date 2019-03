Trabalhos consistiram na troca do assoalho para a passagem de veículos.

Está sendo concluída a reforma na ponte rodoferroviária de Marcelino Ramos/RS. Uma reforma conquistada por muita luta e que foi viabilizada depois de uma intervenção do Ministério Público Federal de Erechim através de uma ação civil pública.

Nesta semana as equipes finalizaram a troca dos dormentes e tábuas, restando pequenos reparos que deverão ser feitos na próxima terça-feira, dia 12. Até lá o trânsito ficará liberado.

O assoalho da ponte estava em péssimo estado de conservação em razão da madeira que sofreu a ação do tempo dos últimos anos. A reforma tem uma importância muito grande para o turismo de Marcelino Ramos, pois é através da ponte que muitos turistas chegam as Termas de Marcelino. O desafio agora, principalmente para as prefeituras de Marcelino e Alto Bela Vista, cada uma em suas cabeceiras, é adotar medidas para coibir o trânsito de veículos pesados. Caso isso não ocorra muito em breve, o assoalho da ponte voltará a apresentar problemas.

Vale ressaltar também o empenho da equipe que trabalhou na obra. Profissionais, em número reduzido, que não mediram esforços para cumprir as metas e devolver as boas condições de trafegabilidade. Nosso reconhecimento.

(Fonte: Portal de Marcelino)