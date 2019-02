Nesta sexta-feira (22) a comissão técnica da base do galo avaliará atletas para compor a equipe sub-15 na temporada 2019. A avaliação será no campo de Fragosos a partir das 13h30min.



Após o início das atividades da equipe sub-17 na última semana, a comissão técnica concordiense já iniciará a montagem da equipe sub-15 nesta segunda semana de trabalhos, e para isso fará o teste da categoria em 2 partes, os atletas serão analisados na sexta-feira (22), e os atletas que se destacarem serão avaliados novamente no sábado (23) no turma da manhã no mesmo local para definir o grupo final que irá defender as cores do galo em 2019.



Interessados devem fazer inscrição no link: https://goo.gl/forms/UeE331MTprpDVgv22



(Fonte: Ricardo Artifon/CAC)