Se dentro da quadra as meninas da AAU estão em intensa preparação para a primeira disputa do ano, que envolverá equipes femininas de handebol do Sul/Centro Americano, do lado de fora, a comissão técnica também está em intensas atividades organizando o evento, que ocorrerá no Centro de Eventos de Concórdia, de 12 a 16 de março.

Talvez você esteja estranhando a nomenclatura da competição, que antes era chamada de “Panamericano”.

Segundo o técnico da AAU, Alexandre Schneider, essa mudança ocorreu no ano passado, devido a briga entre a Federação Internacional e a Federação Panamericana, briga essa que acabou no cancelamento da competição de clubes, da qual a AAU havia ganho o direito de participar, após a conquista do bicampeonato nacional em 2017.

“Houve então uma divisão das Américas, para duas federações. Essa federação Sul/Centro, e a federação da América do Norte. Então essa competição que estaremos sediando envolve clubes da América do Sul e América Central”, salientou Schneider.

E a exatamente um mês do evento, Schneider revela que a equipe (que manteve a base campeã de 2018), vem se preparando intensamente nos aspectos físicos e táticos.

E para fortalecer ainda mais o elenco, o técnico concordiense confirma mais duas contratações e um empréstimo:

Uma das contratadas já é conhecida do torcedor da AAU. Trata-se de Ana Luiza (ponta direita), que já vestiu as cores da equipe em 2014/2015, e que até o ano passado defendia a equipe de São Bernardo, já desembarca em Concórdia nesta quinta (14).



No domingo a equipe receberá a ponta-esquerda, Jamile, que vem do Português/Recife.

E para fechar o grupo para a competição Sul/Centro Americano, após uma solicitação feita ao treinador Sérgio Graciano, vem emprestada da equipe blumenauense, a armadora esquerda, Amanda.

“Com isso creio que fechamos o grupo, deixando-o mais forte para tentarmos a conquista desta importante competição e assim, podermos garantir vaga para o primeiro Super Globe de Clubes” – afirmou Schneider.

Schneider também salientou neste momento a importância do torcedor da AAU.

“Estaremos recebendo em nossa casa uma competição internacional. É um presente para Concórdia e região, para aqueles que torcem pela nossa equipe. E como as coisas foram muito rápidas e sem um tempo maior para o planejamento, gostaríamos muito que o nosso torcedor, a nossa comunidade, pudesse nos ajudar a divulgar o evento, que já temos até o momento, duas equipes argentinas, uma uruguaia e duas brasileiras confirmadas. E no máximo até sexta, estaremos lançando uma nova ação entre amigos, que nos ajudará a arrecadar recursos para as competições neste ano de 2019”.

(Fonte: Marcos Terras/Ascom/AAU).