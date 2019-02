Cerca de 5,6 mil unidades consumidoras da região ficaram sem energia elétrica por alguns instantes na noite da segunda-feira, dia 11. O fato foi registrado durante o temporal, que atingiu a região. Houve várias quedas de árvores pela região e isso pode ter contribuído para o desabastecimento.



Em Concórdia foram 593 unidades, a maioria situada no interior. Conforme a Celesc, houve desabastecimento também no Petrópolis. Houve destelhamento parcial de duas residências no Loteamento Aliança, em que foi necessária a distribuição de lonas para cobrir os móveis, pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia. Também houve quedas de árvores registradas pelos bombeiros nas proximidades da Facc Faculdade e na SC 390, em Suruvi.



A maior ocorrência foi registrada em Arabutã, com 1.648 unidades sem energia elétrica.

Arabutã: 1.648

Concórdia: 593

Faxinal dos Guedes: 1

Ipumirim: 480

Lindóia do Sul: 1.111

Passos Maia: 1.018

Ponte Serrada: 21

Seara: 309

Vargeão: 444

Xavantina: 20