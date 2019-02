No próximo dia 07, quinta-feira, o Presidente da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) visita a Embrapa Suínos e Aves, em Concórdia (SC). O encontro tem como objetivo a aproximação e interação com os gestores e empregados para discutir temas como o fortalecimento da agenda de pesquisa.





O pesquisador Sebastião Barbosa assumiu a Presidência da Embrapa em outubro de 2018, com o desafio de enfrentar, nos próximos anos, um cenário mundial de consumidores mais exigentes, que querem acessar alimentos, fibras e produtos florestais mais baratos, porém modernos e produzidos com sustentabilidade econômica, social e ambiental.





De acordo com o novo presidente, a meta é visitar cada uma das 42 Unidades Descentralizadas da Embrapa, atuando de norte a sul do País. Segundo Barbosa, durante sua gestão haverá maior participação direta das Unidades Descentralizadas de pesquisa, porque é "onde a Embrapa acontece e continuará acontecendo". "Estamos discutindo com nossos gestores a continuidade do processo de reestruturação da Embrapa, com a participação das Unidades e de nossos parceiros”.





O presidente da Embrapa anunciou também que pretende atuar numa aproximação ainda maior com o setor produtivo, por meio de associações, cooperativas, sindicatos, federações. “Este trabalho será realizado em parceria com a Confederação Nacional de Agricultura (CNA) e a Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB). É uma instrução direta do Ministério da Agricultura que seguiremos à risca”, enfatizou.





Na agenda do presidente na Embrapa Suínos e Aves haverá um momento de conversa com o prefeito do município de Concórdia, Rogério Pacheco. A imprensa também terá espaço reservado para uma conversa com presidente Sebastião Barbosa.





(Fonte: Monalisa Leal Pereira/Ascom/Embrapa)