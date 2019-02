A Polícia Militar de Concórdia apreendeu um pé de maconha na manhã desta segunda-feira, dia 04, no Bairro Santa Rita. A planta estava em um vaso improvisado, nos fundos de uma residência.

De acordo com a PM, a guarnição que foi ao local não procurava pela droga. Os policiais receberam informações de que objetos furtados tinham sido descartados na mata e ao ir verificar, se depararam com o pé de maconha.

O dono da casa disse à guarnição que não sabia da procedência da planta. Um Termo Circunstanciado foi elaborado e o pé de maconha foi recolhido.

Casos recentes em Concórdia:

No dia 28 de dezembro um rapaz postou fotos de plantas de maconha nas redes sociais. A PM foi até a casa do proprietário, na Rua 29 de Julho e encontrou nove pés de maconha. O rapaz afirmou que é usuário de drogas e que as plantas eram para consumo próprio.