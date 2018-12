Um rapaz que postou fotos de plantas de maconha nas redes sociais acabou chamando a atenção da Polícia Militar. O fato aconteceu na noite de sexta-feira, dia 28, na Rua 29 de Julho em Concórdia.

Depois de saber sobre as plantas, a PM foi até a casa do proprietário e encontrou nove pés de maconha. O rapaz afirmou que é usuário de drogas e que as plantas eram para consumo próprio.

Segundo a PM, ele confirmou que havia postado fotos nas redes sociais. A maconha foi apreendida e o rapaz e a mãe foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos.