Entre as 19 empresas de Santa Catarina, que tiveram o certificado de exportação para a Arábia Saudita suspenso, uma está em Concórdia. Pelo menos é o que aponta a Associação Catarinense de Avicultura, Acav, com base de dados do Ministério da Agricultura. A informação consta no site do NSC Total. O nome dos estabelecimentos não é informado.



Conforme a publicação, a agroindústria situada em Concórdia está entre as três que tinham exportação ativa, ou seja, possibilidade de acordos comerciais para enviar aves nos próximos meses para aquele país. Além dessa empresa na Capital do Trabalho, as outras duas nesta mesma situação estão em Chapecó e Lages.



Ainda conforme a Acav, o motivo para a suspensão teria sido uma movimentação de exportações baixa, em relação ao total importado pela Arábia Saudita.



De acordo com a Acav, entre as 19 industrias que perderam a certificação, algumas estão desativadas.