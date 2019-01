Ao cair em buraco no asfalto, o carro teve pneus cortados e rodas danificadas

A reclamação de motoristas sobre as condições das rodovias da região já é comum. A falta de manutenção e as chuvas agravam os problemas. Nesta terça-feira, dia 22, uma família de Concórdia que se deslocava até Chapecó foi “vítima” de um buraco e o saldo foi de duas rodas danificadas e dois pneus cortados.

Além do prejuízo o buraco também causou atraso na viagem dos concordienses. Segundo as informações repassadas à Rádio Aliança, o buraco causador do problema está próximo a um Frigorífico que fica a cerca de oito quilômetros de Chapecó, após uma curva, em local de difícil visualização.

A família de Concórdia também contou que no mesmo ponto, mais quatro carros estavam parados em função de problemas causados pelo buraco.